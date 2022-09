Aston Martin-kopstuk verliet Red Bull voor nieuwe uitdaging

Het team van Red Bull Racing moest eind vorig jaar een meloen doorslikken toen bekend werd dat hun technische kopstuk Dan Fallows de overstap zou gaan maken naar Aston Martin. Fallows werkt sinds dit jaar voor Aston Martin en hij geniet met volle teugen van zijn nieuwe uitdaging.

De overstap van Fallows zorgde voor de nodige verbazing. Bij het team van Red Bull werkte hij immers bij één van de beste renstallen op de grid. Zijn huidige werkgever Aston Martin heeft dat punt zeker nog niet bereikt en rijdt dit jaar zelfs veelvuldig rond in het achterveld. Ondanks de tegenvallende resultaten geniet Fallows wel van zijn nieuwe baan als technisch directeur.

Uitdaging

Fallows staat zelf volledig achter zijn opvallend transfer naar Aston Martin. De overstap van de technisch directeur kwam veelvuldig in het nieuws. Hijzelf laat in een interview met zijn werkgever weten wat de reden hiervoor is: "Ik wilde een nieuwe uitdaging. De beste tijden uit mijn loopbaan heb ik beleefd toen ik te maken kreeg met een grote uitdaging. Ik ben die uitdagingen vol aangegaan."

Fallows is echter niet alleen overgestapt naar Aston Martin om aan de slag te gaan met een fikse uitdaging. De technisch directeur gelooft ook in zijn werkgever: "Het is niet alleen de uitdaging, het is ook de kans om onderdeel te zijn van iets kleins naar iets spectaculairs. Er is hier serieuze ambitie, van Lawrence Stroll tot de rest van het team. Dat ik ben gevraagd om voor dit team te werken is enorm spannend, ook door mijn ervaringen."