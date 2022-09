Spaans circuit Jarama wil met intentieverklaring Grand Prix overnemen van Barcelona

De voormalige Spaanse Grand Prix-locatie in Jarama is het nieuwste circuit om zijn hand op te steken voor een Formule 1-race. Dinsdag bevestigde heeft het bestuursorgaan van de F1 de langste kalender ooit in de geschiedenis van de sport voor 2023, met maar liefst 24 Grands Prix.

De Franse Grand Prix op Paul Ricard is verdwenen en vervangen door de terugkeer van de Chinese Grand Prix, terwijl Las Vegas als nieuwste locatie is toegevoegd. Monaco heeft zijn plaats behouden, met ook een nieuwe driejarige deal voor de historische straatrace.

De Nederlandse Grand Prix op Zandvoort is verplaatst, zodat deze na de nu traditionele zomerstop in augustus de tweede helft van het seizoen zal openen. F1 CEO Stefano Domenicali zei daarover tegen Autosprint: "Het Max Verstappen-effect is voor iedereen duidelijk. Niet alleen voor wat we in Nederland hebben gezien, maar dat gevoel weet hij ook in de rest van de wereld op te roepen."

Intentieverklaring Jarama

De populariteit van de F1 blijft elders stijgen, zoals blijkt uit de Spaanse publicatie Autopista dat Jarama bij Madrid biedt op een toekomstige Grand Prix met een intentieverklaring.

Een Spaanse delegatie heeft onlangs in Monza een ontmoeting gehad met F1-functionarissen, waaronder Domenicali. Jarno Zaffelli, die ook de nodige aanpassingen in Zandvoort maakte, wordt gezien als de nieuwe Hermann Tilke in de F1. De Italiaanse circuitontwerper is ook betrokken bij Jarama, en vertelde: "Technisch gezien zou het mogelijk zijn en niet zo duur als het maken van een nieuw circuit voor Jarama om de Formule 1 zeker te kunnen hosten."

Jarama organiseerde tussen 1968 en 1981 negen Spaanse Grands Prix.