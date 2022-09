Speciale Ferrari-livery ook speelbaar in officiële Formule 1-game

Ferrari rijdt dit weekend in Monza met een speciale kleurstelling. De Italiaanse renstal rijdt in zijn thuisrace met een livery met gele accenten. De gele kleur 'Giallo Modena' is een verwijzing naar het geel in het logo van Ferrari. De aangepast livery is onderdeel van de festiviteiten omtrent hij 75-jarige jubileum van het merk.

Ook in de digitale wereld kan men snel genieten van de speciale livery van Ferrari. De makers van de officiële Formule 1-game onthulden gister namelijk dat men vanaf 12 september kan rijden met de Giallo Modena-kleurstelling. In de game worden dan ook de overalls, helmen, handschoenen en schoenen van de digitale versies van Charles Leclerc en Carlos Sainz aangepast.

Replacing the current @ScuderiaFerrari F1-75 design for a limited time, the helmets, race suits, gloves, and boots of @Charles_Leclerc and @Carlossainz55 will also be updated, as will the clothing of the team's pit crew 🟡🔴 pic.twitter.com/LTKXe2VFny