Ferrari past ook motorhome aan voor festiviteiten

Het team van Ferrari rijdt dit weekend met een speciale livery in Monza. Voor hun thuisrace pakt de Italiaanse renstal groots uit om het 75-jarige jubileum te vieren. Gisteren onthulde het team de bijzondere livery waarin de gele kleur van het Ferrari-embleem duidelijk naar voren komt. De gele kleur zal dit weekend op nog meer plekken te zien zijn.

Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc rijden dit weekend immers ook in gele overalls. Ook het motorhome van Ferrari ziet er dit weekend anders uit. De gele kleur komt wederom veel terug, ook geeft het een beeld van de helmdesigns waarmee Sainz en Leclerc dit weekend rijden. Beide coureurs rijden met een knalgele helm, de helm van Sainz is dit weekend ook deels grijs.

