Herta zag AlphaTauri-interesse niet aankomen: "Was nogal verrast"

Afgelopen weekend werd duidelijk dat het team van AlphaTauri voor aankomend seizoen gebruik wil gaan maken van de diensten van Indycar-coureur Colton Herta. Als de Amerikaan komt kan Pierre Gasly vertrekken naar het team van Alpine. Herta wordt al geruime tijd in verband gebracht de overstap naar de Formule 1.

Herta wordt gezien als één van de grootste talenten in de Indycar. In de Formule 1 volgen ze zijn verrichtingen met verregaande interesse. Herta wordt dan ook veelvuldig in verband gebracht met de koningsklasse van de autosport. Eerder dit jaar testte hij al voor het team van McLaren en zijn naam wordt ook genoemd bij het mogelijke nieuwe team van Andretti.

Verrassing

De interesse van AlphaTauri kwam voor Herta ook als een verrassing. De Amerikaan ontkent de interesse niet maar is wel verwonderd, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Toen ik van de interesse hoorde was ik nogal verrast. Ik had namelijk niet verwacht dat ik bij meer teams op de radar zou staan. Iedereen bij McLaren was tevreden met de test en ook over hoe ik mij fysiek en mentaal had voorbereid. Ik denk dat dat heeft geholpen. Maar ja, ik was nogal verrast toen ik hoorde over de interesse van AlphaTauri."

De komst van Herta is echter nog niet volledig rond. Hij heeft immers nog niet genoeg superlicentiepunten en hij moet hopen op een uitzondering. Herta begrijpt beide kanten in de discussie: "De FIA wil zijn opleidingsklassen beschermen en ze willen dat coureurs hun systeem doorlopen. Ik denk wel dat de Indycar veel meer waardering verdient in plaats van dat de klasse nu tussen de Formule 3 en de Formule 2 inhangt."