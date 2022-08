Nog vier coureurs ontvangen forse gridstraf

Wereldkampioenschapsrivalen Max Verstappen en Charles Leclerc starten aankomende zondag ver naar achteren in België. De twee coureurs ontvangen een gridstraf aangezien ze zeer veel motoronderdelen wisselen. Naast Verstappen en Leclerc ontvangen er echter nog meer coureurs een zeer forse gridstraf.

Naast de twee rivalen ontvangen nog vier andere coureurs een gridstraf vanwege het wisselen van teveel motoronderdelen. Ook Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas, Alpine-coureur Esteban Ocon, McLaren-coureur Lando Norris en Haas-coureur Mick Schumacher ontvangen een gridstraf. De kans is aanwezig dat nog meer coureurs later in het weekend motoronderdelen wisselen. Hierdoor kan de startgrid op zondag zeer interessant worden voor de mindere goden.

New Document: New PU elements for this Event

Published at 26.08.22 14:11 CET

