Mercedes rijdt met speciale livery in Spa

Aankomend weekend gaat het Formule 1-circus weer verder met de Belgische Grand Prix. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps zullen de heren coureurs de degens weer kruisen. Het team van Mercedes zal dat doen met een zeer speciale livery geïnspireerd op een eveneens bijzondere auto.

Op foto's die op Twitter verschenen is te zien dat de wagens van George Russell en Lewis Hamilton er dit weekend iets anders uitzien dan normaal. Op Spa viert men namelijk het 55-jarige jubileum van AMG. In 1971 verscheen er voor het eerst een team onder de naam AMG aan de start van een race. Een hevig aangepaste Mercedes-Benz 300 SEL nam toen namelijk deel aan de 24 uur van Spa.

Red Pig

De rode Mercedes was een vreemde eend in de bijt en kreeg de bijnaam 'Red Pig', het rode varkentje. Dit was een verwijzing naar de knalrode kleur van de Mercedes, AMG was toen overigens nog geen officieel onderdeel van de Mercedes-familie. Coureurs Hans Heyer en Clemens Schickentanz lieten zich niet van de wijs brengen en werden tweede in de autosportklassieker.

Startnummer

Het Formule 1-team van Mercedes eert dit weekend dus de legendarische 'Red Pig'. Mercedes-AMG deelt op sociale media een foto waarop te zien is dat de Formule 1-wagen half rood is gespoten en over een klassiek startnummer beschikt. Of de wagens echt halfrood zullen zijn is nog niet duidelijk. Op de gelekte foto's is in ieder geval het klassieke startnummer en de jubileum-badge zichtbaar.

The Mercedes-AMG W13 E Performance meets our 300 SEL 6.8 AMG, the "Red Pig". Two gamechangers of the present and the past, united in a special livery to celebrate 55 Years of AMG together. ❤️🙌#WeLivePerformance #WorldsFastestFamily #MercedesAMGF1 — Mercedes-AMG (@MercedesAMG)