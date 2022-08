Porsche claimt opvallend handelsmerk in voorbereiding op F1-comeback

De Formule 1 is momenteel bezig met het finetunen van de nieuwe motorregels. De nieuwe reglementen moeten ingaan in 2026 en ze hebben de interesse gewekt van nieuwe mogelijke motorleveranciers. Het is algemeen bekend dat Volkswagen Group-merken Porsche en Audi de sport in 2026 willen betreden. Porsche maakt in ieder geval al werk van hun aanstaande comeback.

Het is een publiek geheim dat Porsche vanaf 2026 gaat samenwerken met het team van Red Bull Racing. Aangezien de nieuwe motorreglementen nog niet officieel zijn goedgekeurd, is er ook nog geen officiële aankondiging van Porsche naar buiten gekomen. Het begint er echter steeds meer op te lijken dat Porsche grootste plannen heeft voor het nieuwe Formule 1-avontuur.

Gisteren bleek namelijk dat Porsche een nieuwe opvallende stap heeft gezet. Porsche heeft namelijk een opvallend handelsmerk geregistreerd in Duitsland. De Duitse autobouwer heeft het handelsmerk 'F1nally' geclaimd. Porsche mag deze naam dus gaan gebruiken voor merchandise en andere uitingen. Het betekent dus ook dat de aankondiging van de samenwerking tussen Porsche en Red Bull Racing aanstaande is. Ook over de plannen van Audi is het een en ander bekend, men zou namelijk het team van Sauber willen overnemen.