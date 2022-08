Floor Jansen zingt Wilhelmus voorafgaand Nederlandse Grand Prix

Over iets minder dan een maand staat de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort weer op het programma. De tribunes rondom het circuit in de Noord-Hollandse duinen zijn al geruime tijd uitverkocht en men kijkt reikhalzend uit naar de race. Vorig seizoen was het event zeer succesvol en men wil dat dit jaar een vervolg geven.

Eén van de meest indrukwekkende momenten van de editie van vorig seizoen was het volkslied voorafgaand de race. Zangeres Davina Michelle zorgde voor kippenvel met haar uitvoerig van het Wilhelmus. De organisatie heeft vandaag bekend gemaakt wie dit jaar het volkslied zal gaan zingen. Dit jaar is het de beurt aan Floor Jansen samen met het Orkest Koninklijke Luchmacht. Jansen is bekend van de metalband Nightwish en verwierf nationale faam door haar deelname aan het programma 'Beste Zangers'.

The word is out! With just 21 days until the #DutchGP, we are thrilled to announce @FloorJansen_ will be singing the National Anthem ahead of the Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix on September 4!🇳🇱#NationalAnthem #ReadyForMore #TrackAsAStage #F1 #Formula1