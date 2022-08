Technisch Directeur Mercedes over upgrades: “Er komt nog meer aan”

Het team van Mercedes wist een tegenvallende vrijdag bij de Grand Prix van Hongarije om te toveren tot een zaterdag waarop er gevierd werd dat de Mercedes van George Russell pole position wist te behalen. Ook de race op zondag was positief; Mercedes wist een tweede en derde finishplaats te scoren en kreeg het voor elkaar om op pure snelheid met de Ferrari’s te vechten. Technisch Directeur Mike Elliott zegt zeer tevreden te zijn met Mercedes’ progressie richting de top.

Overnacht moesten we veel veranderingen aan de auto maken. We verloren (op vrijdag) de balans van de auto, het werd een mix van over- en onderstuur waar de coureurs moeite mee hadden. We verloren veel grip, en daar bovenop kwam dat we een probleem hadden wat betekende dat we auto meer moesten afkoelen”, zegt Elliott tegenover Sky Sports. We wisten niet dat we alle problemen konden oplossen. We wisten waarom we elke verandering doorvoerden, maar het was heel bevredigend om de pace van de rijders tijdens de kwalificatie te zien.”

Nu het F1-circus voor een periode van vier weken tot stilstand gekomen is vanwege een verplichte zomerstop, blikt Elliott terug op hoe Mercedes zichzelf na een moeizame start van het seizoen steeds dichterbij de top-twee weet te vinden. “We hadden veel werk aan de winkel aan het begin van het jaar. We hebben hard gewerkt om bij elke race veranderingen aan de auto door te voeren en het voelt goed om te zien dat we met de Ferrari’s en de Red Bull’s vooraan (kunnen) vechten.”

Op de vraag of Mercedes haar W13 dit seizoen door blijft ontwikkelen, antwoordt Elliott duidelijk: “Er komt nog meer aan. We proberen wat performance mee te nemen richting Spa. Hopelijk zorgt dat ervoor dat we het gat (nog meer) kunnen dichten. We hebben niet veel meer te gaan, maar we blijven de auto nog voor een tijdje door ontwikkelen.”