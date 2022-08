Red Bull zet nieuw record neer tijdens Hongaarse pitstops

Het team van Red Bull Racing kende ondanks enkele problemen op zaterdag toch een zeer goed Grand Prix-weekend in Hongarije. Max Verstappen ging er na een goede strategie en een sterke inhaalrace met de zege vandoor. Ook teamgenoot Sergio Perez moest van ver komen en vocht zich naar de vijfde plaats.

Niet alleen de coureurs van Red Bull lieten een sterke prestatie zien, ook de pitcrew kwam zeer sterk voor de dag in de laatste race voor de zomerstop. Men wisselde de banden van Perez namelijk in 2,19 seconden. Het was de snelste bandenwissel van de race en tevens van het seizoen. Ook de derde plaats in het Hongaarse pitstop-klassement was voor de Oostenrijkse renstal, men wisselde de banden van Verstappen in 2,33 seconden. De tweede plaats was voor McLaren, Daniel Ricciardo kreeg in 2,26 verse banden van zijn team.

