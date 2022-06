Voormalig Mercedes-chef duidelijk: "Denk niet dat er een regelwijziging komt"

Het team van Mercedes kampt dit seizoen met hevige porpoising-problemen. De wagens van coureurs Lewis Hamilton en George Russell hobbelen over de circuits. In Bakoe waren de problemen afgelopen weekend zeer hevig. De problemen waren zelfs zo hevig dat Hamilton er enorme rugpijn aan overhield.

Tijdens het Azerbeidzjaanse Grand Prix-weekend sprak men zich bij Mercedes voortdurend uit over de gevolgen van de porpoising. Het fenomeen is dit jaar aanwezig in de Formule 1, dit komt dan weer door de nieuwe reglementen die sinds dit seizoen van kracht zijn. Bij Mercedes zouden ze graag zien dat er iets aan de regels veranderd om de gevolgen van porpoising te voorkomen.

Regelverandering

Deze vragen van Mercedes kunnen niet op veel steun rekenen. Veel andere teams en analisten spreken de suggesties van Mercedes tegen. Ook voormalige Mercedes-kopstuk Norbert Haug is kritisch bij de Duitse tak van Sky Sports: "Ik kan mij niet voorstellen dat er een regelverandering komt. Vooral omdat Red Bull al heeft aangegeven dat het oneerlijk is. Ik denk niet dat de problemen van Mercedes al op zo'n korte termijn kunnen worden aangepast."

Drilboor

Haug denkt dat een zoektocht van Mercedes naar een revolutionair ontwerp mogelijk de oorzaak is van de problemen. De Duitser is er nogal helder over: "Daarom is Mercedes, in de ruimste zin van het woord, nogal door elkaar geschud. Het werkt in de windtunnel. Maar wanneer het groundeffect blijft breken, dan rijdt de auto als een soort drilboor. Dat wordt niet verholpen door een regelwijzing."