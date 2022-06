FIA past event notes aan na Ferrari-protest

Tijdens de Grand Prix van Monaco was er veel te doen over een laat protest van Ferrari. De Italiaanse renstal tekende namelijk een dubbelprotest aan tegen Red Bull Racing-coureurs Sergio Perez en Max Verstappen. Volgens Ferrari hadden de Red Bulls de regels omtrent het verlaten van de pitstraat namelijk overtreden.

Ferrari was van mening dat zowel Perez als Verstappen de gele lijn bij de pit exit had overschreden. Dit is tegen de regels en Ferrari vroeg om opheldering. Uiteindelijk werd het protest laat de avond afgewezen en ontliepen zowel Perez als Verstappen een straf. Wel zwengelde Ferrari de discussie over het overschrijden van de lijnen bij de pit exit weer aan.

Sinds dit jaar zijn de regels hierover in de International Sporting Code namelijk aangepast. Er staat nu dat geen band van een auto bij het verlaten van de pitlane de lijn mag overschrijden, de lijn mag dus wel worden aangeraakt. Dit stond niet duidelijk benoemd in de event notes in Monaco en dat was een doorn in het oog van Ferrari. In Azerbeidzjan zal Niels Wittich weer fungeren als wedstrijdleider en in de event notes heeft hij direct voor opheldering gezorgd. Er wordt nu verwezen naar hoofdstuk 4, artikelen 4 en 5 van bijlage L van de Sporting Code.