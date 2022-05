Zaterdag en zondag Nederlandse Grand Prix volledig uitverkocht

Vorig seizoen maakte de Grand Prix van Nederland zijn langverwachte comeback op de Formule 1-kalender. De Grand Prix op het vernieuwde circuit van Zandvoort werd een reusachtig oranjefeestje, Max Verstappen wist de race te winnen voor de uitzinnige tribunes gevuld met zijn landgenoten.

Ook dit jaar staat de Grand Prix weer op de kalender. De koningsklasse van de autosport keert terug in Nederland in het weekend van 2, 3 en 4 september. Vorig seizoen mocht de volledige capaciteit niet worden benut door de coronaregels, dit jaar zal alles echter anders zijn. De organisatie van de Grand Prix heeft namelijk bekendgemaakt dat de zaterdag en zondag volledig uitverkocht zijn. Alle tribunekaarten en hospitality-arrangementen zijn over de toonbank gevolgen.

Toch zijn er nog wel kaarten beschikbaar voor de zogenaamde Super Friday. Klanten van supermarktketen Jumbo, tevens een sponsor van Max Verstappen, kunnen tot 18 mei deze kaarten bemachtigen bij de aankoop van wisselende producten. De kans is dan ook levensgroot dat ook de vrijdag zeer snel volledig uitverkocht zal zijn. Dat zou dus betekenen dat Max Verstappen en zijn collega's voor volledig uitverkochte tribunes zullen racen.