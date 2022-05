Video: Alfa Romeo-reserve laat bekende acteur angsten uitstaan in Miami

Anderhalve week geleden waren er zeer veel beroemdheden aanwezig bij de Grand Prix van Miami. Een enkeling kreeg zelfs de kans om het gloednieuwe circuit te verkennen voorafgaand de race. De sport organiseert immers bij elke Grand Prix zogenaamde hot laps waarbij VIPs een rondje mogen rijden naast een professionele coureur.

In Miami was Callum Ilott aanwezig als Alfa Romeo-reserve. De Britse coureur mocht de hot laps voor zijn rekening nemen en kreeg acteur Ashton Kutcher mee als zijn passagier. De acteur zat met grote ogen naast Ilott die de bolide in al rust vol over het lastige circuit stuurde.

