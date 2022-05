Slechts twee coureurs reden alle racerondjes in de eerste vijf races

De eerste vijf races van het huidige Formule 1-seizoen zitten er alweer op. Max Verstappen en Charles Leclerc hebben vooralsnog deze zeges verdeeld. Alhoewel Verstappen drie races won en Leclerc maar twee, gaat de Monegaskische Ferrari-coureur toch aan de leiding van het wereldkampioenschap.

Verstappens achterstand is veroorzaakt door zijn uitvalbeurten in Bahrein en Australië. Hij heeft dan ook niet alle mogelijke rondjes verreden. Slechts twee coureurs hebben die mijlpaal dit seizoen aangetikt. Leclerc heeft alle mogelijke 285 rondjes gereden en ook Mercedes-coureur George Russell behaalde die statistiek. Sergio Perez, Esteban Ocon en Lewis Hamilton hebben alle drie 284 van de mogelijke 285 racerondjes afgelegd.

Charles and George haven't missed a racing lap so far in 2022 👏 #F1 pic.twitter.com/V0GzbQ61AR