Video: De start van de Grand Prix van Miami vanaf de tribune

De eerste Grand Prix van Miami was afgelopen weekend een enorm succes. De tribunes rondom het gloednieuwe circuit zaten propvol en de fans op het rechte stuk hadden een goed beeld bij de start. Charles Leclerc en Carlos Sainz deelde de voorste startrij en Max Verstappen kende een zeer sterke start in zijn weg naar succes/

Op nieuwe beelden vanaf de tribune is goed te zien hoe bizar snel de heren coureurs van hun startplaats razen bij de start van de race.

You couldn't pick a better spot if you tried 😍@brix805 was in the thick of the action as the cars roared away on Sunday!#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/QbuyACPzoy