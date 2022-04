Domenicali nodigt alle teambazen uit voor diner

Het Formule 1-cricus bevindt zich dit weekend in het Italiaanse Imola voor de Grand Prix van Emilia Romagna. Het is een zeer druk weekend voor de teams, er wordt immers weer een sprint afgewerkt. De sport is wedergekeerd op de historische grond en men besloot deze gelegenheid aan te grijpen om eens gezellig samen te komen.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is geboren in Imola en besloot een bijzonder uitje te regelen in de Italiaanse plaats. Hij nodigde alle teambazen en kopstukken uit om gezellig samen te dineren. Op de foto van het diner valt op dat de teambazen haast gebroederlijk naast elkaar zitten. Alleen Aston Martin-teambaas Mike Krack ontbreekt, er zou een miscommunicatie zijn geweest maar hij was wel uitgenodigd.