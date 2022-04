Pirelli zet druk op FIA en F1-teams en wil meer bandentests

Pirelli dringt aan bij de Formule 1 om ruimte te vinden in de veeleisende F1-kalender van 2022 voor meer bandentesten. De enige bandenleverancier van de sport leverde de compleet nieuwe 18-inch banden voor de nieuwe reglementen, maar heeft nu moeite om de teams te overtuigen om ze te helpen met het ontwikkelen voor het volgende seizoen.

In gesprek met motorsport-total.com zei Pirelli-baas Mario Isola: "We zijn momenteel in gesprek met de FIA en de teams om een oplossing te vinden voor de tweede seizoenshelft. Als je naar de kalender kijkt, is het behoorlijk veeleisend. Er zijn veel dubbele races, driedubbele races en overzeese races, wat het moeilijk maakt om een team te vragen om na drie races op rij nog een paar dagen te blijven voor een Pirelli-test en daarna meteen door te gaan naar de volgende race."

Tot nu toe heeft Pirelli testsessies georganiseerd na de races in Imola, Oostenrijk en Hongarije.