Video: Aangepaste baan Melbourne feestelijk geopend door klassieker en karts

Dit weekend staat de Australische Grand Prix weer op het programma. Voor het eerst sinds 2019 zullen de heren coureurs weer gaan racen op het circuit door het Albert Park in Melbourne. De coronacrisis gooide de afgelopen twee jaar roet in het eten maar nu is het circus weer gewoon terug.

In de tussentijd is er veel veranderd in Melbourne. Men heeft het circuit stevig onder handen genomen en op meerdere plekken is de baan aangepast. Langzame bochten zijn omgetoverd in snelle doordraaiers met de hoop dat inhalen makkelijker gaat worden. De nieuwe baan werd vandaag feestelijk geopend. Voormalig Formule 1-coureur mocht plaatsnemen achter het stuur van een klassieke Maserati en samen met enkele karters reed hij een eerste rondje.