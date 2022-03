Nederlandse coureurs vormen team in W Series

Dit jaar zijn er in de W Series twee Nederlandse dames actief. Beitske Visser doet al sinds het begin van de klasse mee en dat doet ze niet onverdienstelijk. Dit jaar krijgt ze in de klasse gezelschap van haar talentvolle landgenoot Emely de Heus, die haar debuut mag gaan maken in het voorprogramma van de Formule 1.

De Heus en Visser zullen elkaar veelvuldig gaan tegenkomen op de circuits. Ze zijn dit jaar namelijk niet alleen elkaars rivalen maar ook elkaars teamgenoten. De klasse maakte dit weekend bekend dat de Heus en Visser aankomend seizoen allebei uitkomen voor het team van Sirin Racing.

It's a double-Dutch duo for Sirin Racing. 🇳🇱@beitskevisser is joined by fellow Dutch racer, Emely De Heus who makes her #WSeries debut in 2022. 💪



P.S. We heard Dutch drivers make great champions 👀