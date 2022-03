McLaren wel succesvol in de pitstraat

Red Bull Racing domineerde afgelopen jaar het pitstop-klassement maar bij de seizoensopener in Bahrein kwamen ze er dit weekend niet aan te pas. De Red Bull-crew had wat moeite met de nieuwe banden want volgens het snelste pitstopklassement blijkt dat ze zeker niet de snelste waren. Hun snelste pitstop was die van Max Verstappen in de, deze duurde 2,62 seconden en dat was goed voor de achtste tijd.

Het team van McLaren kende een waardeloze race in Bahrein maar in de pitstraat ging alles wel volgens plan. De Britse renstal was de snelste bij de pitstops. De pitcrew wisselde de banden van Daniel Ricciardo in 2,31 seconden en daarmee waren ze de snelste. Ook de bandenwissel van Lando Norris was goed genoeg voor een plaatsje in de top tien. Hier werden de banden binnen 2,46 seconden gewisseld, goed voor de vijfde tijd.