Russische promotor heeft nog vertrouwen in doorgaan race

De oorlog in Oekraïne heeft ook impact op de Formule 1-wereld. De sport maakte vanmiddag namelijk bekend dat men voor dit jaar een streep zet door de Russische Grand Prix. Het is een besluit dat velen al verwacht hadden en het was niet de enige actie in de sport. Het team van Haas besloot om alle Russische verwijzingen van de wagen te verwijderen.

De Formule 1 volgde vandaag het voorbeeld van de UEFA. De Europese sportbond maakte vandaag bekend dat men de Champions League-finale verplaatst van Sint-Petersburg naar Parijs. De koningsklasse van de autosport overlegde gisteravond met de teams en de FIA over de zaak en men was er snel uit: geen Rusland in 2022.

Statement

In Sotsji zelf denkt men iets anders over de zaak, de promotor denkt zelfs dat de race nog gewoon door kan gaan. Promotor Rosgonki heeft het statement van de Formule 1 eens goed doorgenomen en men stuit daar op de één zin. In het statement staat namelijk dat het onmogelijk is om de Grand Prix onder de huidige omstandigheden te organiseren.

Tickets

De organisatie denkt dus dat de race mogelijk nog gewoon door kan gaan. Promotor Rosgonki heeft er zelfs nog een beetje vertrouwen in de zaken: "De aangeschafte tickets worden niet geannuleerd en er is dan ook geen noodzaak om geld terug te vragen voor die tickets. Het is namelijk nog steeds goed mogelijk dat de race zal plaatsvinden en ook dat de race zal plaatsvinden op de geplande data."