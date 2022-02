Breaking: Russische Grand Prix geschrapt

De Formule 1 heeft zijn beslissing genomen: De Russische Grand Prix in Sotsji gaat dit jaar niet door. Afgelopen week viel het land Oekraïne binnen en sindsdien is er weer oorlog op Europees grondgebied. Het team van Haas nam vandaag de beslissing om de Russische vlaggen en sponsors van de auto te schrappen, ook Sebastian Vettel gaf aan dat hij niet in Rusland wil racen.

In een kort statement maakte de sport vandaag de beslissing betekent. Gisteravond werd een spoedoverleg ingelast tussen de teams, de FIA en de kopstukken van de Formule 1. Daar werd besloten dat men niet wilde racen in Rusland, dat betekent ook dat de laatste race Sotsji niet door gaat. Het is een grote beslissing van de sport.

De Formule 1 volgt hiermee het voorbeeld van de Champions League. De UEFA maakte vanochtend bekend dat ze de finale van het toernooi dit jaar niet langer in Sint-Petersburg gaan spelen. In het statement geeft de Formule 1 aan dat ze geschokt en verdrietig zijn door de oorlog in Oekraïne. Het is nog niet bekend of de Russische Haas-coureur Nikita Mazepin actief blijft in de koningsklasse van de autosport.