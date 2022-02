McLaren deelt voorproefje van nieuwe bolide

Deze weken voorafgaand de eerst wintertest staan in het teken van de onthullingen van de wagens voor het aankomende seizoen. Afgelopen week trokken Haas, Red Bull en Aston Martin het doek van hun nieuwe bolides. Vanavond is het de beurt aan McLaren en men pakt het in Woking groots aan.

De Britse renstal onthult tegelijker tijd namelijk aan de bolides voorin de Extreme E en de Indycars. Maar de meeste aandacht zal toch uitgaan naar de Formule 1-bolide. Dat weet de renstal maar al te goed en men deelt dan ook graag enkele voorproefjes van de wagen met de fans. Ook vlak voor de presentatie van de nieuwe wagen komt men weer met een klein warmmakertje.

