Technisch directeur Aston Martin: "Nieuwe F1-wagens hebben misschien geen DRS nodig"

De nieuwe technische regels van de Formule 1 voor 2022 kunnen ervoor zorgen dat de koningsklasse niet langer afhankelijk is van het Drag Reduction-systeem om inhalen makkelijker te maken, zegt de technisch directeur van Aston Martin.

Hoewel dit een effectieve manier is gebleken om inhalen te verbeteren, heeft het ook constante kritiek opgeleverd voor het genereren van inhaalacties die als kunstmatig worden beschouwd en onmogelijk te verdedigen zijn.

Minder DRS-zones

In een verdere poging om de kwaliteit van het racen te verbeteren, heeft de F1 radicaal nieuwe technische regels ingevoerd voor 2022. Deze vereisen dat teams auto's maken die opmerkelijk minder luchtweerstand moeten genereren en daardoor beter in staat zijn elkaar te volgen zonder de hulp van DRS.

Circuits aanpassen: "Hoewel de regels teams toestaan ​​om DRS te blijven gebruiken, hoopt Aston Martin's technisch directeur Andrew Green dat het achterhaald zal worden. Green zei hierover tijdens de presentatie van de nieuwe AMR22: "Ik denk dat de DRS zelf net zo krachtig zal zijn. Maar ik denk dat het aan de FIA ​​is om naar de lay-out van de circuits te kijken en te zien of ze de DRS-zones overeenkomstig aangepast moeten worden."

"Ik vermoed dat ze dat zullen doen. Als de nieuwe wagens werken zoals ze vooraf bedacht hadden, dat coureurs elkaar beter kunnen volgen, zouden ze niet zoveel hulp van DRS nodig hebben. Ik denk dat we de DRS-zones in de loop van de tijd verkleind kunnen worden en dat sommige zelfs worden verwijderd. Ik denk dat dat een goede zaak zou zijn."

Green wees er echter op dat de wisselende prestatieniveaus van de teams aan het begin van het seizoen de inhaalmogelijkheden aanvankelijk kunnen verminderen. "Om het seizoen te beginnen, kunnen we nog steeds ontdekken dat er een behoorlijk grote gaten zitten tussen de teams, omdat iedereen de juiste weg moet vinden in de reglementen en de richtingen begrijpt die andere teams hebben genomen", zei hij.

"Er zullen teams zijn die meteen op het juiste spoor zitten qua prestaties en dus de juiste weg zijn ingeslagen, en er zullen andere teams zijn die er in de vroege stadia nog zoekende zijn. Het zal een paar races duren voordat we beginnen te zien hoe het veld zich ontwikkelt. Daarna zul je zien dat het veld relatief snel in elkaar schuift in vergelijking met voorgaande jaren."

Introductie DRS

DRS werd in 2011 geïntroduceerd in de F1. Elke coureur die in een race binnen een seconde van een rivaal is gesloten, kan een klep op hun achtervleugels openen om de luchtweerstand te verminderen en hun snelheid in rechte lijn te verhogen, wat hun pogingen om te passeren helpt.