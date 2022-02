Ferrari onthult naam van nieuwe bolide

Ferrari wil aankomend seizoen weer terugkeren aan de kop van het veld. De legendarische Italiaanse renstal onthult op 17 februari hun nieuwe bolide maar tot op heden was het onbekend hoe deze wagen zou gaan heten. Ferrari heeft daar nu echter verandering ingebracht. De wagen luistert naar de naam F1-75.

It has a name 😎