'Red Bull bereid om in 2023 vier teams van motoren te voorzien'

Red Bull kan volgend jaar motoren leveren aan vier Formule 1-teams. Naast het fabrieksteam Red Bull Racing en opleidingsteam Scuderia AlphaTauri ontstaat in 2023 ruimte voor twee extra klantenteams, zo vernam TheJudge13.com van bronnen binnen Red Bull. De energiedrankenfabrikant neemt vanaf dit jaar de door Honda ontwikkelde krachtbronnen in eigen beheer.

Het speciaal daarvoor opgerichte Red Bull Powertrains, net als hoofdmacht Red Bull Racing gevestigd in Milton Keynes, ontfermt zich over de motoren. Voor het eerste seizoen richten ze zich vooral op de twee Red Bull-teams, vanaf 2023 zouden ook andere teams de aandrijflijn af kunnen nemen. Met extra klantenteams zou Red Bull concurrent Mercedes een klap kunnen toedienen.

Die nieuwe klantenteams voor Red Bull zouden namelijk afkomstig moeten zijn van Mercedes, dat naast het eigen fabrieksteam ook Aston Martin, Williams en McLaren van motoren voorziet. McLaren is sinds vorig jaar weer actief met Mercedes-motoren, dus het is onwaarschijnlijk dat daar nu alweer een einde aan zou komen. Aston Martin heeft een verleden als sponsor van Red Bull Racing, dat zou een logische samenwerking zijn. En Williams kan alle kanten op.

Toekomst Mercedes

De verschuivingen op motorengebied passen in het verhaal dat Mercedes zich langzaam maar zeker terugtrekt uit de Formule 1, in ieder geval het fabrieksteam. TheJudge13.com stelt dat moederbedrijf Daimler overweegt om in 2022 de resterende 30 procent van de aandelen in de renstal te verkopen en hun weg te vervolgen met Mercedes als alleen een motorleverancier.

Door klantenteams kwijt te raken aan Red Bull zou Mercedes nog meer aan invloed in de Formule 1 inboeten. Alle teams zijn immers stemgerechtigd in de Formule 1 Commissie, het orgaan dat zich buigt over nieuwe regels en mogelijke veranderingen voor de koningsklasse van de autosport, en de klantenteams hebben altijd de neiging om met de motorenpartner mee te stemmen.