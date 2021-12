Nederlandse Grand Prix aankomende drie jaar te zien bij de NOS

De Grand Prix van Nederland is de aankomende drie jaar gratis te zien voor alle Nederlanders. De race zal niet alleen te zien zijn bij nieuwe uitzender Viaplay maar ook bij de NOS. De publieke omroep zal de wedstrijd op televisie en op het internet uitzenden.

De Formule 1 zal aankomend seizoen prominenter te zien zijn bij de NOS. Ze hebben een overeenkomst gesloten met nieuwe rechtenhouder NENT waardoor ze meer kunnen bieden aan het publiek. Ze mogen vanaf 2022 ook drie minuten van de kwalificatie uitzenden en een ruime samenvatting van de race.

Programma

De NOS komt aankomend seizoen zelfs met een apart programma omtrent de Formule 1. Elk raceweekend komen ze met een uitzending van 17:15 tot 18:00 op de zondag op vlaggenschip NPO1. Bij races in de Nederlandse avond zullen de uitzendingen ook naar later op de avond worden verplaatst.

Zandvoort

De Nederlandse Grand Prix op Zandvoort zal de aankomende drie jaar in zijn volledigheid te zien zijn bij de NOS. Het is nog niet duidelijk wie het commentaar gaat doen bij deze wedstrijden. Bij Viaplay wordt het commentaar volgend jaar verzorgt door het duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.