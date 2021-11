Viaplay kondigt grote persconferentie aan in december

Het is al geruime tijd duidelijk dat de Formule 1 in Nederland volgend jaar wordt uitgezonden door het Scandinavische NENT. Ze gaan de koningsklasse van de autosport uitzenden via hun streamingsdienst Viaplay. Het is overduidelijk dat ze ambitieus zijn maar hoe de uitzendingen eruit gaan zien is nog zeer onduidelijk.

Het lijkt er nu echter op dat hier snel verandering in gaat komen. De Scandinavische groep heeft namelijk aangekondigd dat ze met een persconferentie komen waarop ze meer duidelijkheid gaan geven over de invulling van hun uitzendingen. Dit zal gebeuren op 8 december.

Commentator

Het is nog niet duidelijk wie de commentator zal zijn bij Viaplay. Wel is duidelijk dat NOS-gezicht Amber Brantsen de studioshow omtrent de races gaat presteren. In de afgelopen weken werd ook duidelijk dat Robert Doornbos en David Coulthard gesprekken gaan voeren met de Scandinaviërs. Over een mogelijke komst van Olav Mol en Jack Plooij is nog niets bekend.

Prijs

Het is ook nog niet duidelijk hoe duur een Viaplay-abonnementje gaat worden in Nederland. Het streamingsplatform is al wel actief in andere landen en daar verschillen de prijzen flink. In Polen kost een abonnement op het streamingsplatform omgerekend ongeveer 8 euro in de maand. In Noorwegen kost een abonnement met sport veel meer knaken, daar is men omgerekend zo'n 33 euro per maand.