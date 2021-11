Pitcomplex Singapore dient als corona-ziekenhuis

De coronacrisis heeft de wereld nog steeds in zijn greep. Ook de Formule 1 heeft het afgelopen anderhalf jaar hinder ondervonden van het virus. Zo kunnen veel races al twee jaar op rij niet worden verreden. Gelukkig staan de faciliteiten niet te verstoffen en worden ze nuttig gebruikt.

De Grand Prix van Singapore is zo'n race die al twee jaar op rij is afgelast. Het stratencircuit in de Aziatische stadstaat is door COVID-19 al twee jaar niet gebruikt. Het pitcomplex wordt daarentegen wel gebruikt op een zeer nuttige manier.

Het pitgebouw van het Marina Bay Circuit wordt namelijk gebruikt als tijdelijk ziekenhuis voor COVID-patiënten. Waar normaal journalisten zaten te werken of vips een drankje dronken staan nu ziekenhuisbedden. Het is niet voor het eerst dat dit het geval is, vorig jaar was het complex ook al een tijdelijk ziekenhuis. Ook andere Formule 1-circuits zijn in het afgelopen jaar ingezet als tijdelijk ziekenhuis of vaccinatie locatie.