Als Nederlanders focussen we ons met zijn allen op de prestaties van Max Verstappen. Maar de Red Bull-superster is niet de enige Nederlander die bijna elk Grand Prix-weekend in actie komt. Ook in de Formule 2 rijden er Nederlanders rond die onze natie trots kunnen maken. Zo ook Bent Viscaal, die dit jaar zijn debuut maakte bij Trident. GPToday sprak met hem.

Viscaal staat momenteel vijftiende in de strijd om de Formule 2 titel. Hij wist in Monza naar de tweede plaats te rijden in de tweede sprintrace. Hij zelf omschrijft zijn seizoen tot nu toe als volgt: “Ups en downs. Tuurlijk had ik liever vaker op het podium gestaan en ook wel gewonnen natuurlijk. We wisten van te voren ook wel dat er werk aan de winkel was. Tuurlijk met de situatie van het team vorig jaar en dat ik een rookie ben. Ik heb ook heel veel geleerd en het is ook normaal dat je niet alles in één keer helemaal goed hebt. Ik denk dat er vaak wel wat meer in zat alleen onze achilleshiel is de kwalificatie dit jaar. Dus ja dat is natuurlijk niet goed. Dat is hetgeen wat ik voor de volgende twee races in ieder geval hoop te verbeteren.”

Kunnen de aankomende twee race weekenden nog wat aanpassen aan die omschrijving van daarnet? “Als je die laatste twee races gewoon goed afmaakt dan ga je toch met een iets ander gevoel de winterpauze in. Dus ik denk wel dat het een verschil kan gaan maken.”

Na Abu Dhabi zit het seizoen er ook op, wat kan je dan missen als kiespijn? “Die twee maanden tussen de races door dat is natuurlijk hartstikke irritant. Dat ga ik in ieder geval niet missen.”

Die plotselinge stop vlak voor het einde van het seizoen komt niet geheel als geroepen voor de talentvolle coureurs. Ook Viscaal heeft er moeite mee: “Het haalt je uit een ritme. Als je in de auto zit voelt het allemaal weer als normaal. Maar als je twee maanden niet op hoge snelheid in de auto rijdt dan is het toch nog even iets langer aanpassen. Bij een vrije training gaat er dan weer kostbare tijd verloren. Dan heb je weer een rondje nodig om je een beetje aan te passen.”

Ga je na Abu Dhabi ook pas nadenken over je toekomst of doe je dat pas later? “Nee, uiteraard zijn we nu ook al bezig met de toekomst. Op dit moment bekijken we de opties, er is echter nog niets concreet.”

Over de toekomst gesproken, als we je over 5 jaar weer spreken waar hoop je dan te zijn in je carrière. Of waar denk je dan te zijn? “Dat is een goeie vraag. Zeker in de sportwereld is dat heel ver vooruit kijken. Mijn droom is Formule 1, dus ik hoop dat ik over vijf jaar in de Formule 1 zit. Wanneer dat niet het geval kan zijn, wil ik absoluut actief zijn in de autosport. IndyCar of langeafstandsracen lijkt me bijzonder interessant.”

De Formule 1 is dus je einddoel. Wat wil je in de tussentijd doen om dat te bereiken? “Ja, ik denk dat ik er nog een tweede jaar aan moet vastplakken. Ik weet nog niet of dat mogelijk is. Dat zou dan moeten gebeuren. Verder moet je ook een beetje geluk hebben natuurlijk.”

Als je naar dit seizoen kijkt ,je zei zelf met ups en downs, welke dingen kunnen nog beter, om de Formule 1 uiteindelijk te bereiken? “Ik wil constanter voorin rijden. In eerste instantie zou ik deze vraag beantwoorden met ‘consistentie’, maar eigenlijk is het al vrij constant. We rijden echter niet op de plaats waarop we willen rijden. Daarom kan ik beter, wederom, de kwalificatie aanhalen. Ik ben ervan overtuigd dat we ons voorin handhaven als we ons voorin kwalificeren.”

Ben je tevreden met je debuutseizoen in de Formule 2 tot dusver? “Ik ben tevreden met de ontwikkeling die het team doormaakt. Er was, zoals gezegd, veel werk te verrichten. Ik hoop het seizoen af te sluiten met een paar mooie puntenfinishes, met wellicht nog een podiumplaats. Dan kan ik met een glimlach terugkijken op mijn debuutjaar in de Formule 2.”