Voorprogramma F1: Wanneer zijn de F2, F3, Porsche Supercup en W Series aan de beurt in '22?

In het voorprogramma van de Formule 1 wordt in 2022 ook weer volop geracet. De kalender van de Formule 2 en Formule 3 is al bekend, maar die van de Porsche Cup en W Series laat nog op zich wachten.



In 2022 bestaat de F2 uit veertien weekenden en de Formule 3 uit negen. Dit jaar waren de twee opstapklasses van elkaar gesplitst, maar volgend jaar is dat niet meer het geval. Wat ook verandert is het aantal races per weekend. In zowel de F2 en F3 krijgen beide klasses op de zaterdag nog maar één sprintrace in plaats van twee. Op zondag blijft traditiegetrouw de hoofdrace op de planning staan.



Opvallend aan het F2-schema is het gat tussen de voorlaatste en laatste race van het seizoen. Daar zit circa twee maanden tussen. De F2 en F3 reizen in 2022 ook af naar Zandvoort. Of in de badplaats F2-piloten Richard Verschoor en Bent Viscaal en F3-coureur Tijmen van der Helm dan ook te zien zijn, is afwachten.



Schema F2 en F3:

20 maart: Bahrein - Formule 2 / Formule 3

27 maart: Saoedi-Arabië - Formule 2

10 april: Australië

24 april: Emilia Romagna (Imola) - Formule 2 / Formule 3

08 mei: Miami

22 mei: Spanje - Formule 2 / Formule 3

29 mei: Monaco - Formule 2

12 juni: Azerbeidzjan - Formule 2

19 juni: Canada

3 juli: Groot-Brittannië - Formule 2 / Formule 3

10 juli: Oostenrijk - Formule 2 / Formule 3

24 juli: Frankrijk

31 juli: Hongarije - Formule 2 / Formule 3

28 augustus: België - Formule 2 / Formule 3

4 september: Nederland - Formule 2 / Formule 3

11 september: Italië - Formule 2 / Formule 3

25 september: Rusland - Formule 2

2 oktober: Turkije/Singapore

9 oktober: Japan

23 oktober: Verenigde Staten

30 oktober: Mexico

13 november: Brazilië

20 november: Abu Dhabi - Formule 2