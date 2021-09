Volgend jaar wel DRS in kombocht? Ross Brawn ziet het zitten

Eigenlijk was het de bedoeling dat de heren coureurs dit weekend in de laatste kombocht (de Arie Lyendykbocht) hun DRS al mochten openen. De FIA stak hier echter een stokje voor tot teleurstelling van velen.

Formule 1-bons Ross Brawn heeft nu in gesprek met Motorsport.com gezegd dat daar in de toekomst wel verandering in kan komen. Brawn: "Hopelijk kunnen we ,als we de data hebben bekeken, terug naar ons originele idee om de DRS al te openen aan het begin van de banking, wat een beetje zal helpen."

De angst bestond dat er maar heel weinig ingehaald kon worden in Zandvoort. Gelukkig waren er toch genoeg inhaalacties. Volgens Brawn waren er gelukkig wel pogingen maar niet heel veel: "Er waren inhaalacties, je kon het doen. Het was lastig, maar het kon. Dat was heel goed." Of de DRS in 2022 echt open mag in de kombocht is nog lang niet zeker dat zal de wereld waarschijnlijk volgend jaar pas weten.