W Series: Kimilianen overtuigend naar zege op Spa, Visser mist race

De Finse Emma Kimilainen heeft met een voorsprong van ongeveer negen seconden de vijfde ronde van de W Series gewonnen op het circuit van Spa-Francorchamps en scoorde daarmee haar tweede zege in totaal. Het vrouwenkampioenschap was vooralsnog een Britse feestje met Alice Powell en titelverdediger Jamie Chadwick met ieder twee overwinningen.



Jamie Chadwick, die van pole begon, deed goede zaken voor het kampioenschap met een tweede plaats. De Britse liep daarmee uit op titelconcurrent Alice Powell die vierde werd. Het verschil tussen beide kandidaten voor het kampioenschap blijft klein. Tussen Chadwick en Powell zit maar 7 punten.



Beitske Visser en de Noorse Ayla Agren kon door de gevolgen van een zware crash tijdens de kwalificatie niet meedoen. Daardoor stonden er in plaats van achttien, maar zestien coureurs op de grid.



De volgende wedstrijd is op zaterdag 4 september op het circuit van Zandvoort. Dat is de zesde van in totaal acht rondes van het kampioenschap.