Officieel: Grand Prix van Nederland gaat door in afgeslankte vorm

Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, wilde eerst nog de persconferentie over coronamaatregelen afwachten, maar zei toch vooraf dat de race in de Zandvoortse duinen kan doorgaan met een capiciteit van 67% aan toeschouwers. Deze bezetting komt niet uit de lucht vallen. Meerde sportevenementen moeten aan deze richtlijnen houden, zoals voetbalwedstrijden in de Eredivisie.



Op de officiële website van de Dutch Grand Prix zei Lammers het volgende: ''Voor mij is het glas twee derde vol. We gaan het gewoon doen. De drie bedrijven achter de Dutch Grand Prix, Circuit Zandvoort, SportVibes en TIG Sports, hebben besloten te investeren in de toekomst van de Formule 1 in Nederland. Het geloof in de ambitie om het grootste Ultimate Race Festival van de wereld te organiseren blijft voor de komende jaren het uiteindelijke doel. Dit jaar weliswaar in afgeslankte vorm, maar ondanks dat, zal de strijd om het wereldkampioenschap in een prachtige oranje ambiance worden gestreden''



Wie een kaartje heeft voor aanstaande editie, moet afwachten of die de Grand Prix kan bezoek. ''Uiterlijk woensdag 18 augustus worden de kaartkopers via email geïnformeerd of ze dit jaar de race kunnen meemaken, of nog een jaar geduld zullen moeten hebben. Voor de fans die er helaas niet bij kunnen zijn, is er de mogelijk hun ticket(s) door te schuiven naar de Dutch Grand Prix van 2022 of een refund aan te vragen'', zo staat er op de website.