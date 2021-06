Fernando Alonso zorgt voor opsteker Alpine: "We waren de laatste twee rondes snel"

Fernando Alonso liet in de laatste twee rondes voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan toch even zien zijn streken nog niet helemaal verleerd te zijn. De oude vos leek op weg om de door het uitvallen van Esteban Ocon, toch al dramatisch verlopen race voor Alpine, af te maken op een troosteloze elfde plek, maar kreeg plotseling een kans om het weekend nog kleur te geven. Door het uitvallen van Max Verstappen en de daaropvolgende rode vlag-situatie en herstart, greep de Spanjaard met beide handen aan om in twee ronden van P10 naar P6 te rijden.

De Spanjaard verscheen dan ook met een grote glimlach op zijn gezicht in het bekende vierkantje: "We hadden in ieder geval genoeg snelheid in die race over twee rondes. Het was leuk om op het scherpst van de snede te vechten, want iedereen wist dat we maar twee rondes hadden, dus we hoefden niet op de banden te letten of iets dergelijks. Ik denk dat we een solide weekend beleefde tot dan toe, maar P10 was echt een veel te kleine beloning geweest voor het team. Ik ben blij met een zesde plek en het harde werk van het team, maakt dat we deze punten echt verdienden."

De snelheid die Alpine voor de spectaculaire eindfase wist te produceren, gaf echter genoeg stof tot nadenken: "Ik was verbaasd over ons gebrek aan snelheid. In de tweede vrije training zag het er nog goed uit, maar we waren drie à vier tienden langzamer dan de mensen om ons heen. We probeerden een undercut, maar alle strategieën die we bedacht hadden, werken niet als je te langzaam bent. We hebben geluk gehad dat we een nieuwe kans kregen in de laatste twee rondes en die hebben we gepakt ook."