Gisteren was het niet alleen in Nederland noodweer. Diverse delen van het land kregen te maken met lokale overstromingen, zo bleek er een hockeyclub in Nijmegen overstroomt dat het op een aquarium leek.

In België had men echter ook last van het noodweer. Zo erg zelfs dat de wateroverlast zorgde voor een heuse modderstroom die door de vangrails heen kwam. Als gevolg is het circuit nu een grote blubberpoel door waterval die via de tribunes, het gras, zand en door de vangrails het circuit op zijn gestroomd.

Uit veiligheidsoverwegingen zijn alle activiteiten voor dit weekend afgelast. Het circuit zal de schade opnemen en proberen zo snel mogelijk weer in gebruik te kunnen zijn.