'F1 sprint races zorgen niet voor meer ticketverkoop'

Dit jaar worden er drie 'sprint races' gehouden op zaterdag en dat zorgt voor de nodige reuring in de F1. De directeur van de Franse Grand Prix, Eric Boullier, is er niet van overtuigd dat 'sprintkwalificatie' het spektakel van de Formule 1 zal veranderen.

F1-CEO Stefano Domenicali zegt dat er nu niets is dat het nieuwe format ervan weerhoudt om tijdens drie afzonderlijke raceweekenden in 2021 uit te proberen. Tegen La Gazzetta dello Sport zei hij: "We moeten gewoon wachten op de formele stappen van de F1-commissie, maar het zal zeker plaatsvinden. We zullen het dit jaar gaan meemaken op Silverstone, Monza en Interlagos."

Voormalig McLaren-baas Boullier klinkt echter niet overtuigd dat de maatregel echt invloed zal hebben op het aantal toeschouwers dat naar de F1 wordt aangetrokken.

"Bij de Formule 1 komen allereerst toeschouwers", aldus de Fransman, die nu betrokken is bij de organisatie van de jaarlijkse race op Paul Ricard. "Ik denk niet dat ze speciaal voor de kwalificatie of een sprintrace komen. Als de nieuwsgierigheid eenmaal voorbij is, weet ik niet of promotors meer tickets zullen verkopen dankzij het nieuwe idee van sprintraces."