'Saoedi-Arabië trekt de portemonnee voor nieuw Formule 1-team'

De Formule 1 zou op korte termijn een nieuw team kunnen verwelkomen. Het blad Autosprint claimt dat de Italiaanse oud-premier Matteo Renzi werkt aan een project voor de koningsklasse van de autosport. Hij zou eind dit jaar al een nieuw Formule 1-team aan de start willen brengen, gefinancierd door de koninklijke familie van Saoedi-Arabië.

Dat land organiseert op 5 december namelijk voor het eerst een Grand Prix en ziet dan het liefst ook een mede door Saoedisch geld mogelijk gemaakt team op de grid staan. Die timing lijkt erg onwaarschijnlijk, aangezien de nieuwe renstal nu dan veel geld zou moeten steken in de ontwikkeling van een bolide die slechts twee races mee zou gaan. In 2022 introduceert de Formule 1 namelijk ingrijpende reglementswijzigingen en veranderen de auto's aanzienlijk.

Toch lijkt het verhaal niet helemaal uit de lucht gegrepen. Renzi was in Bahrein samen met de Saoedische kroonprins Salman te gast bij de eerste Grand Prix van 2021. De twee zijn al geruime tijd bevriend en dat zou nu moeten resulteren in een nieuw Formule 1-team. Renzi fungeert dan als het uithangbord en Saoedi-Arabië neemt de kosten voor zijn rekening.

Volgens Autosprint zal de nieuwe renstal zich binnenkort presenteren in Leopolda, een plaatsje in Florence waar Renzi tegenwoordig senator is. Het team gaat zich vestigen in Rignano, eveneens in Florence. Daarmee zou het na Ferrari en Scuderia AlphaTauri het derde team dat opereert vanuit Italië zijn. Het zou dus zomaar kunnen dat het Formule 1-veld eind dit seizoen bestaat uit elf teams, maar toetreding in 2022 (of 2023) ligt meer voor de hand.