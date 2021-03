Aston Martin viert terugkeer in de Formule 1 met de AMR21

Aston Martin is - als team in ieder geval - na meer dan zestig jaar terug in de koningsklasse van de autosport. Het Britse merk heeft zich als naamgever aan Racing Point verbonden en presenteerde vandaag de wagen voor het eerste seizoen terug in de Formule 1. Lance Stroll is overgebleven uit het Racing Point-tijdperk en hij heeft gezelschap gekregen van de van Ferrari overgekomen Sebastian Vettel.

Zoals verwacht heeft Aston Martin voor een overwegend groene livery gekozen, British Racing Green. Na de onverwachte verlenging met sponsor BWT, de voorbije jaren verantwoordelijk voor de roze Racing Point-auto's, werd even gevreesd voor een combinatie van groen en roze, maar er loopt alleen een roze lijn van voor naar achteren over de zijkanten van de wagen.

Het logo van BWT is gewoon in witte letters op de AMR21 aangebracht. Aston Martin heeft over geldschieters sowieso niet te klagen. Cognizant verbond zich als titelsponsor aan de Britse renstal en daarnaast wist het team ook NetApp, Peroni Libera 0.0%, SentinelOne, Girard-Perregaux, Replay en Crypto.com als nieuwe partner aan de haak te slaan.