Christopher Bell heeft de tweede NASCAR-race van dit prille seizoen op zijn naam geschreven. De 26-jarige Amerikaan boekte zijn eerste zege ooit door in de slotfase van de O'Reilly Auto Parts 253 at Daytona op het infield-circuit van de Daytona International Speedway de eerste positie over te nemen van Joey Logano. Denny Hamlin completeerde het podium en voert momenteel het kampioenschap aan. Bekijk hieronder de samenvatting van de O'Reilly Auto Parts 253 at Daytona.