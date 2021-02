De IndyCar Series is alweer druk in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Deze week testen diverse teams op het circuit van Sebring, waaronder Penske. Will Power is een van de coureurs van die renstal en hij bestuurt dit jaar een overwegend zwarte bolide met 5G-sponsoring van Verizon en startnummer 12. De Australiër neemt de kijker mee voor een rondje Sebring met beelden van de inmiddels befaamde visor cam, echt vanuit het oogpunt van de rijder.

Cool view from the @Verizon 5G @TeamChevy car at the Sebring test yesterday ... pic.twitter.com/lCzDVWfd4b — Will Power (@12WillPower) February 2, 2021