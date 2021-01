Jenson Button voegt Extreme E toe aan zijn drukke programma

Jenson Button hoeft zich komend seizoen niet te vervelen. De Brit heeft namelijk een team ingeschreven voor de Extreme E, genaamd JBXE. Daarmee volgt hij het voorbeeld van Nico Rosberg en Lewis Hamilton, die eerder al een eigen renstal voor de nieuwe elektrische raceklasse aankondigden.

Button zal de rol van teameigenaar combineren met zelf racen in de Extreme E, die op 3 en 4 april van start gaat in Saoedi-Arabië. De kleurstelling heeft de Brit afgekeken van de livery waarmee hij zelf in 2009 wereldkampioen in de Formule 1 werd namens Brawn GP.

Hij krijgt het druk in 2021. Naast de Extreme E blijft Button als analist actief bij Sky Sports F1 en verbond hij zich eind vorige week als adviseur aan het team van Williams. Tevens runt hij teams in het Brits GT-kampioenschap en de DTM.

I’m delighted to announce I will be joining Extreme E for the inaugural season with my team @jbxeracing Can’t wait to get my hands on the Extreme E beast 💪🏽. Thanks again to our fantastic partners Apater Capital and @pipt. Follow @jbxeracing to keep up to date with the teams news pic.twitter.com/7W14XkZ5vS