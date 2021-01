Nicholas Latifi voelt zich nog half rookie na uniek debuutseizoen

Williams-coureur Nicholas Latifi staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar de Canadees beschouwt zichzelf nog als een halve debutant. Dat komt door het bijzondere karakter dat zijn debuutjaar in de koningsklasse van de autosport meekreeg. Vanwege de uitbraak van het coronavirus ging de hele Formule 1-kalender op de schop.

Het seizoen begon later dan gepland, de jaargang bevatte minder races dan gebruikelijk en er stonden allemaal circuits op het schema waar de Formule 1 al lange tijd niet meer of nooit eerder geweest was. Voor 2021 presenteerde de sport een kalender die meer weg heeft van een normaal seizoen, al zijn de Grands Prix van Australië en China alweer uitgesteld of geannuleerd.

Latifi komt dit jaar dus weer op allemaal circuits waar hij nooit eerder is geweest. De Canadees schrijft op zijn blog: "Ik voel me nog half rookie. Voor mij hoort het namelijk bij de 'rookie-ervaring' dat je alle circuits leert kennen. Als je zoals ik uit de Formule 2 komt, dan heb je het over banen zoals Singapore, Japan en die in Noord- en Zuid-Amerika. Een flink aantal circuits is nog nieuw voor me, aangezien we daar vorig jaar toch niet naartoe zijn gegaan."

Op de huidige kalender voor 2021 staan elf Grands Prix waar hij nog niet geweest is. Voor de rest mag Latifi zich natuurlijk geen debutant meer noemen. De 25-jarige Williams-coureur weet verder wat hem te wachten staat en kan zich daardoor beter voorbereiden. "In je eerste Formule 1-jaar ontdek je namelijk telkens nieuwe dingen en maak je steeds nieuwe ervaringen mee", aldus Latifi.