Dakar 2021 vanaf dit weekend te volgen op RTL 7

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en het eerste grote autosportevenement staat al voor de deur. Zondag begint de 2021-editie van de Dakar Rally, die voor de tweede keer verreden wordt in Saoedi-Arabië. De eerste etappe vindt op 3 januari plaats in Jeddah en na elf etappes in twaalf dagen keert het deelnemersveld daar ook weer terug.

Zoals gebruikelijk zal RTL GP op RTL 7 uitgebreid verslag doen van de Dakar Rally. Zaterdag staat om 18.00 en 23.00 uur al een voorbeschouwing op het evenement op het programma en vervolgens zullen dagelijks rond 22.30 uur de hoogtepunten van de etappe van die dag te zien zijn, plus reacties van de Nederlandse deelnemers.