Pierre Gasly terugkijkend op 2020: ''Het was mijn beste seizoen ooit''

AphaTauri-coureur Pierre Gasly kent een grille F1-carrière. In 2019 mocht de Fransman plaatsnemen naast Max Verstappen in de RB15 maar werd in datzelfde jaar aan de kant geschoven na tegenvallende prestaties. Pierre Gasly was geen schim meer van zichzelf en moest terug naar het zusterteam om weer zelfvertrouwen op te krillen. Die kans pakte de voormalig GP2-kampioen met twee handen aan. De protoge kwam weer tot leven in een vertrouwde omgeving en pakte zelfs in Soa Paulo onverwacht zijn eerste podium. De zware last viel definitief van zijn schouders.

In 2020 werd het sprookje nog mooier. Pierre Gasly behaalde zijn allereerste overwinning, een vracht aan punten en vele topklasseringen en werd daarmee de beste presterende coureur aller tijden uit de geschiedenis van het B-team. De Fransman keek meer dan tevreden terug naar het afgelopen jaar. ''Het is eerlijk gezegd mijn beste seizoen ooit. Ik presteerde beter dan in al die andere jaren in de Formule 1, mede door wat meer ervaring.'' De degradatie naar het zusterteam kwam hard aan, maar de 24-jarige rijder uit Rouen toonde veel mentale veerkracht. ''Ik worstelde vorig jaar wat meer... ...en ik wilde heel erg graag werken aan mijn consistentie dit jaar, met veel puntenfinishes en door beter te anticiperen op tegenslag die je kan tegenkomen in de races, want het gaat nooit helemaal perfect. Je probeert het maximale uit elke situatie te halen. En dat hebben we gedaan.''

De vernieuwde aanpak wierp snel zijn vruchten af, maar de Red Bull-Junior zag de successen niet van tevoren aankomen. ''Ik had gedacht dat het seizoen moeilijker zou verlopen, moet ik eerlijk toegeven.'' Tijdens de preseason-test was de AT01-bolide nog erg grillig, volgens de Grand Prix-winnaar. ''In Barcelona testten we de auto, maar over een aantal dingen waren we niet echt blij mee. Op het aerodynamische vlak, was er zeker ruimte voor verbetering. En bij de eerste paar races maakten we gelijk een sprong voorwaarts.''



De lockdown heeft volgens de AlphaTauri-coureur geholpen bij het verhelpen van de problemen. ''Het seizoen was uitgesteld. Toen we aankwam in Oostenrijk hadden we al upgrades. Het was de bedoeling dat we steeds meer snelheid zouden vinden gedurende het seizoen.'' Over de Japanse krachtbron die achterin de bolide zat, was Pierre Gasly ook zeer te spreken. ''We hadden een competitieve power-unit. Honda heeft het hele jaar het fantastisch gedaan, de betrouwbaarheid was geweldig en kijkend naar de vooruitgang, vergeleken met vorig jaar, dan gaat het de goede kant op. Ik kijk er naar uit om voor de laatste keer samen te werken in 2021."