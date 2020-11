F1 wil verduurzamen en denkt aan windtunnelverbod

De Formule 1-teams bekijken de mogelijkheid om vanaf 2030 het gebruik van windtunnels te verbieden. De kwestie werd naar verluidt besproken tijdens een vergadering van de teams die de afgelopen weken plaatsvond.

Haas-teambaas Gunther Steiner zei hierover: "Ik denk dat alles mogelijk is naarmate de technologie beter wordt, dus ik denk dat het misschien het juiste is om te doen. Ik denk dat het te vroeg is om tot een volledige conclusie te komen, maar als dit is wat we gaan doen, zal ik het steunen."

Mercedes-teambaas Toto Wolff bevestigde dat er brede overeenstemming bestaat over het verbod van het gebruiken van de windtunnel, maar het moet nog grondig worden beoordeeld. Wolff zei hierover: "We mogen niet vergeten dat deze auto's de snelste ter wereld zijn met de meeste downforce en we willen niet live experimenteren met coureurs in de auto op basis van CFD."

"Ik denk dat het stellen van een doel, zoals het verbieden van windtunnels in 2030, een pad is dat voor iedereen werkt en ons zal helpen om de sport financieel duurzamer te maken."