Wat is er voor autosport te zien dit weekend?

Als we de tv-gids van Ziggo Sport en Ziggo Sport Racing erbij pakken, is er nog genoeg autosport te beleven in een weekend zonder Formule 1. Dit weekend is bijvoorbeeld de ontknoping in de DTM waarbij Robin Frijns nog een kleine kans maakt op de titel.



Zaterdag Nascar Track Series / Phoenix Race 02.00 Zaterdag DTM / Hockenheim Race 1 13.15 Zaterdag Nascar Cup Series / Phoenix Race 1 23.00 Zondag Porsche Carrera Cup / Oschersleben Race 2 11.35 Zondag DTM / Hockenheim Race 1 13.15 Zondag Nascar Cup Series / Phoenix Race 2 21.00