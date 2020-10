FIA past track limits T1 en T4 aan

De FIA heeft de track limits in de eerste en vierde bocht aangepast. Gisteren werd er veel geklaagd over de track limits. De auto mocht niet over de witte lijn komen, maar nu heeft de FIA het aangepast. De auto mag nu niet over de geblokte kerb komen, dit kennen we van veel andere circuits.

De FIA verklaart: "De rondetijden die worden behaald door 'de baan te verlaten en achter de rood-witte kerb te rijden' worden verwijderd. Was voorheen alleen 'de baan verlaten'", dit geeft de coureurs iets meer ruimte. In de eerste vrije training waren er 65 tijden geschrapt vanwege het van de baan gaan. Waarbij 29 keer in bocht een en 36 keer in bocht vier. Ook tijdens de tweede vrije training was het raak. 14 keer in bocht een en 46 keer in bocht vier.

Vandaag zal de FIA alleen de tijd afpakken als de auto in zijn geheel helemaal over de kerb is geweest. Hieronder is de oude situatie te zien.